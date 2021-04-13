موقع تسجيل سلفة شخصية حتي 5000 الآف ريال من موقع سلفة sulfah بالمملكة

رابط منصة سلفة هي أحد الروابط الإلكترونية التي يبحث عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء منصة سلفة خصيصاً من أجل تقديم مساعدات مالية علي سبيل الاقتراض لفترة زمنية يحددها العميل وفق فترة زمنية محددة، حيث يتم تقديم تمويل مالي بميزة التحويل الإلكتروني السريع للمبلغ الذي يرغب به العميل خلال دقائق بسيطة من التسجيل بموقع سلفة، علماً بأن هذا التمويل يكون بهامش ربح تنافسي بسيط لجميع العملاء السعوديين، وتقدم منصة سلفة جميع التمويلات الشخصية بتعاليم المنهج الإسلامي، رابط منصة سلفة للتمويل الشخصي متاح لجميع الأفراد الذين يحملون الجنسية السعودية فقط، ويعتبر تمويل سلفة أحد التمويلات التي تساعد المواطن السعودي لمواجهة أي ألتزامات قد تظهر بطريقة مفاجأة ويضطر للبحث عن أي مصدر تمويلي ليقضي حاجته بسهولة ويتم ذلك من خلال تمويل سلفة، كما توفر منصة سلفة قروض شخصية بدون شرط تحويل راتب العميل من جهة العمل التابع لها العميل، وسوف نظهر لكم رابط تسجيل تمويل سلفة حتي 5000 الآف ريال للسعودي فقط لمن يرغب في التسجيل.

شروط الاستفادة من تمويل شخصي من منصة سلفة

حددت منصة سلفة بعض الشروط البسيطة التي من خلالها توافق منصة سلفة علي صرف أي مبلغ تمويل من المنصة، وتأتي هذه الشروط بناءً علي تعلميات صندوق النقد العربي السعودي الذي يتولى قيادة الإشراف العام علي مبالغ التمويل من منصة سلفة داخل المملكة العربية السعودية، ومن هذه الشروط:

يجب أن يحمل العميل الجنسية السعودية سواء من الرجال أو النساء ومقيم داخل أراضي المملكة، كما يجب أن لا يقل السن الخاص به عن 18 عام حتي يتسنى الصرف من منصة سلفة، وأن يتقاضى العميل مبلغ 3000 ريال كراتب شهري لا يقل عن ذلك وهو أقل مبلغ يمكن الموافقة من خلاله علي صرف المبالغ من من منصة سلفة، كما يجب أن يكون العميل موظفاً بأحد الهيئات الحكومية أو الخاصة لفترة ثابتة لا تقل عن 6 شهور داخل المملكة العربية السعودية.

رابط منصة سلفة sulfah للحصول علي تمويل شخصي سريع خلال 15 دقيقة فقط

موقع سلفة الإلكتروني للتمويل الشخصي هو أحد المواقع الرقمية سهلة الاستخدام لجميع العملاء الراغبين في الحصول علي التمويل المالي، ويتميز موقع سلفة بالحفاظ الآمن والمستمر علي بيانات العملاء بدقة عالية، ويبدأ طلب التمويل من موقع سلفة من خلال الدخول الإلكتروني علي موقع سلفة سواء من أي جهاز إلكتروني أو من الجوال، ويتم طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة كالتالي:

الدخول علي موقع تسجيل سلفة.

يتم الاستكمال بالبريد الإلكتروني الخاص بالعميل وكلمة المرور.

طلب مبلغ التمويل من 1000 ريال حتي 5000 الآف ريال فقط.

الضغط علي طلب التمويل.

رقم خدمة عملاء منصة سلفة لتمويل قروض الأفراد

قروض بدون تحويل الراتب من منصة سلفة مُتاحة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وتوفر منصة سلفة الإلكترونية رقم تواصل خاص بخدمة العملاء وهو 920000327 ومن خلال الرقم السابق يحق لجميع العملاء الحاليين أو العملاء الجدد تقديم الاستفسارات المختلفة بشأن الحصول علي القروض.