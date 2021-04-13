الإعلان عن مبادرة جديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة ، يسعى الكثيرون من السعوديين المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية إلى معرفة كل ما هو جديد لأنه يُعد باقة أمل بالنسبة لهم لمساعدتهم في الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرون بها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

الإعلان عن مبادرة جديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة

فقد أعلن سفير الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية من خلال تغريدة على تويتر، عن مبادرة تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة من خلال تقديم تغطية شاملة للمبادرة، معبرًا عن مدى سعادته عند مساعدة الأسر الأشد احتياجًا وصاحبة الدخل المتوسط وتغيير حالها إلى الأفضل.

حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بتوفير العديد من الخدمات التي تُوفر للمواطنين السعوديين الحياة المعيشية الكريمة من خلال برنامج الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة وأيضًا المكرمة الملكية التى أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن آل سعود، وذلك من أجل تحقيق الراحة لكافة مواطني المملكة من اليتامى والأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة و العاجزين عن العمل والمرأة المُعيلة التي ليس لديها عائل، حتى تُوفر لهم حياة كريمة ولتبلية كافة متطلبات الحياة الخاصة بهم، ومن أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

موعد راتبوالمكرمة الملكية خلال شهر رمضان الكريم

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية بالمملكة من خلال تغريدة على تويتر بأنه اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر إبريل2021م والأول من شهر رمضان الكريم 1442هـ.

وذلك من خلال ايداع الدعم المادي المُخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي لهذا العام للأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المحدود لإعانتهم على الظروف المعيشية الصعبة، وذلك حتى نهاية اليوم الثلاثاء موضحة أنه يختلف موعد الإيداع من بنك إلى آخر، حيث يستقبل حساب المواطن السعودي المستفيد من راتب الضمان الاجتماعي المبلغ المُخصص له فور الإيداع داخل البنوك.