sign in دخول مباشر اختبارات منصة مدرستي للاختبار النهائي بالجدول المدرسي، طريقة الدخول على اختبارات منصة مدرستي مع اقتراب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، يقوم العديد من الطلاب بالبحث عن طريقة الدخول على اختبارات منصة مدرستي، حيث قامت منصة مدرسي في الوقت الحالي بالإعلان عن مواعيد اختبارات نصف العام 2020-2021، وذلك للعام الدراسي 1442 هـ، حيث قامت وزارة التعليم بإعداد منصة مدرستي حتى تستقبل امتحانات نصف العام، وصرحت وزارة التربية والتعليم أنها سوف تضع امتحانين لمادتين في اليوم الواحد.

طريقة الدخول على اختبارات منصة مدرستي

قامت وزارة التعليم السعودية بإضافة تحديث جديد إلى منصة مدرستي، وهو إضافة اختبارات إلكترونية عن طريق المعلم، لتوفر للطلاب معرفة الطرق وآليه دخول الامتحانات الإلكترونية، وهذا يكون بالمتابعة مع القرارات التي تصدرها وزارة التعليم، بشأن تحديد ميعاد الاختبارات النهائية وآلياتها لنصف العام.

وسوف يكون الامتحان من خلال المنصة عن بُعد، مع توفير القدرة للطالب أن يحضر الاختبار في المدرسة ولكن بشروط مثل: اتخاذ الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية للحد من فيروس كوفيد 19، موافقة ولي الأمر، موافقة الإدارة التعليمية، أو أن يمتحن إلكترونيًا.

وقامت وزارة التعليم بتوزيع درجات اختبارات المواد، وذلك عبر أن يتم تسليم الواجبات المنزلية من خلال المنصة، و يتم إرسال امتحانات أعمال السنة عن طريقها بالطريقة المشروحة أدناه.

خطوات تسجيل الدخول لامتحانات منصة مدرستي

من الممكن لطلاب المملكة العربية السعودية متابعة هذه الطريقة، لمعرفة طريقة الدخول على امتحانات منصة مدرستي والطريقة ثابتة لجميع الصفوف الدراسية، وتكون كالأتي:

أولًا، يتم التسجيل في الحساب الخاص بالطالب من خلال المنصة.

الدخول على القائمة الموجودة باليمين، ثم الدخول على خانة “اختبارات”.

سوف يظهر على الشاشة ثلاث أنواع غير بعضها من الاختبارات منها خارج الجدول، ومنها بالجدول الدراسي المعروض.

ثم بعد ذلك نختار نوع الاختبار وفق ما أعلن عنه المعلم.

لو كان الاختبار من الجدول الدراسي سيتم اختيار “جدول”.

انقر على اسم المادة المرادة.

انقر على حقل “أثراءات وروابط” هنا سوف يُعرض لك رابط الامتحان الخاص بك.

الجدول المدرسي الخاص بالاختبارات للتعليم الابتدائي

وتكون طريقة الاختبار موضوع من قِبَل المعلم، من خلال تطبيق “مايكروسوفت فورمز”، ومن خلال ذلك يتم الحصول على لينك الامتحان وعرضه في منصة مدرستي، وبنفس الطريقة يتم عمل الواجبات المنزلية للطلب،و إبداء الرأي والتقييم في درجات اختبارات أعمال السنة، والتي نسبتها تكون90٪ من الاختبار النهائي للمادة، وذلك يكون للمرحلتين المتوسطة والثانوية فقط.

وقامت وزارة التعليم بتوضيح جميع المعلومات التي يحتاجها الطلاب، وأولياء الأمور، أو المعلمين بشأن طريقة الدخول على امتحانات منصة مدرستي من خلال المنصة، وذلك باستمرار حتى لا يكون هناك مشاكل مع قرب أن ينتهي الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد مُضِي 10 أسابيع كانت طريقة التعليم فيها عن بُعد.