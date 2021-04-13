قبل قمة الدوري المصري.. كورونا يضرب عرين الأهلي

قبل أيام قليلة من مباراة قمة الدوري المصري المرتقبة بين الأهلي والزمالك، أعلنت وسائل إعلام إصابة حارس الفريق الأحمر محمد الشناوي بفيروس كورونا المستجد.

وطمأن حارس الأهلي ومنتخب مصر، جمهوره الذي اعتراه القلق بعد إصابته بـ"كوفيد 19"، حيث كتب على حسابه بموقع "تويتر: " رمضان كريم وإن شاء الله يكون شهر خير علينا كلنا".

وكانت معظم التعليقات تسأل عن صحة الحارس محمد الشناوي بعد إصابته.

وانتشرت أخبار إصابة الشناوي (32 عاما) في الساعات الأخيرة، مما أثار الخشية من استبعاد الحارس في قمة الدوري المصري، أمام الغريم التقليدي الزمالك، الأحد.

ويبدو أن هذه الخشية في مكانها، إذ ذكرت تقارير صحفية أن الشناوي سيغيب عن مواجهة النصر ضمن كأس مصر، الأربعاء، على ملعب الجيش، بسبب إصابته.

وغاب الشناوي عن تمرين الأهلي الأخير، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وفق وسائل إعلام مصرية.