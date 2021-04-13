اليوم.. إنجلترا تتسلم أول دفعة من لقاحات مودرنا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال المدير الطبى لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، ستيفن بويس، إن "طرح لقاح مودرنا يمثل علامة فارقة أخرى فى برنامج التطعيم".

ومن المقرر أن يكون لقاح مودرنا بديلا للقاح أسترازينيكا فى انجترا، فى تطعيم الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً، بما يتفق مع إرشادات وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.