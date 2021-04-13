وزير الدفاع الأمريكى يزور ألمانيا للقاء وزيرة الدفاع والجنود الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - يلتقى وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور فى برلين، اليوم الثلاثاء، ثم يتوجه بعد ذلك إلى قاعدة شتوتجارت للحديث إلى الجنود الأمريكيين هناك، فى أول زيارة له إلى ألمانيا منذ تولى إدارة الرئيس جو بايدن.





وبحسب التقارير الأمريكية، تهدف الزيارة إلى عودة التنسيق العسكرى الوثيق بين ألمانيا والولايات المتحدة، والذى كان محدودًا للغاية فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذى وضع خططًا لسحب بعض القوات الأمريكية المتمركزة فى ألمانيا، فى إجراء عقابي لما رأته انخفاضا فى الإنفاق العسكرى للشريك الأوروبى الأقوى اقتصاديا، إلا أن بايدن علق المشروع. ويبحث الأمريكيون كل حلفاء الناتو على إنفاق 2% من ناتجها المحلى الإجمالى على الدفاع، وزادت الحكومة الألمانية حديثًا بزيادة استثماراتها فى الجيش بشكل كبير، إلا أن نسبة الإنفاق لم تصل إلى حدده الناتو، ولم تحقق سوى 1.56% من الناتج المحلى الإجمالى. كما يتطرق الوزيران خلال محادثاتهما المقررة اليوم، إلى الوضع فى منطقة المحيط الهادئ الهندى، ومستقبل مهمة الناتو فى أفغانستان والصراع الأوكرانى مع روسيا، الذى يزداد سوءًا مرة أخرى.

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