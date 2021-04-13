رغم تحذير واشنطن.. الصين تقود أكبر اختراق جوى فى سماء تايوان

فيما سارعت وزارة الدفاع التايوانية لتحذير لقوات الصينية، مطلبة بمغادرة الطائرات الصينية، بما فى ذلك 18 مقاتلة، مع دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوى فى جنوب غرب الجزيرة لليوم العاشر تواليًا هذا الشهر.
وفى أعقاب أكبر خرق صينى فى 2020، خلال عام، غداة تحذير وزير الخارجية الأمريكى الصين "العدوانية بشكل متزايد" من محاولة تغيير الوضع القائم في تايوان، معتبرًا أن ذلك سيكون "خطأ جسيمًا".
وجاءت تصريحات بلينكن، غداة إعلان الخارجية الأمريكية أنها تعتزم "تسهيل" الاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين، متحدية بذلك الضغط الصينى فى خضم التوتر بين القوتين العظميين.
وحذّر محللون ومسؤولون عسكريون أمريكيون، من أن التوترات بين تايوان والصين وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف تسعينات القرن الماضى.
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