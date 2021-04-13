الناتو: حشود روسيا العسكرية شرق أوكرانيا غير مبررة

جدة - نرمين السيد - وقال الحلف فى بيان، وفق لقناة "العربية" الإخبارية، إن "حشود روسيا العسكرية شرق أوكرانيا غير مبررة". وتراشقت أوكرانيا وروسيا باتهامات تأجيج العنف فى الصراع بشرق أوكرانيا الذى تقول كييف إنه أسفر عن مقتل 14 ألف شخص منذ 2014. وتتبادل القوات الحكومية والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بخرق الهدنة ويقول نواب بالبرلمان إن 26 عسكريا أوكرانيا لاقوا حتفهم حتى الآن هذا العام بينهم أربعة قتلوا على يد قناصة فى الأسبوع الماضى.

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