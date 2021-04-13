عاجل.. تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولى فى محافظة المثنى العراقية

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى، إن "الرتل كان متوجها من البصرة باتجاه بغداد يحمل دعمًا معدات ودعم لوجستى لقواعد القوات الأمريكية فى العراق". وأضاف، أن الاستهداف أسفر عن خسائر مادية فقط دون بشرية تذكر.

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