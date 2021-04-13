وزير الخارجية الأوكرانى: الغرب لن يسمح لروسيا بتفكيك البلاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف كوليبا فى كلمته خلال الاجتماع الاستثنائى للجنة أوكرانيا-الناتو، سنعمل على تقويض الأعمال العدائية لروسيا، فالغرب لن يسمح لها بتفكيك البلاد.
يشار إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فى مجموعة السبع الصناعية الكبرى "G7"، كانوا قد دعوا روسيا إلى وقف "استفزازاتها وبدء نزع فتيل التصعيد" على الحدود الأوكرانية، حيث تحشد قواتها.
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