طريقة التبرع في فرجت للسداد عن المتعثرين 1442

يبحث الكثيرون عن طريقة التبرع في فرجت، وهي خدمة تقدم إمكانية سداد الديون عن السجناء المتعسرين من خلال المواطنين والمقيمين تحت إشراف وزارة الداخلية السُّعُودية بالتعاون مع عدة وزارات منها العدل والمالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمستفيدين من الخدمة كافة الموقوفون والمحكوم عليهم بقضايا مالية غير جنائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

فرجت ابشر

والخدمة تقدم عبر أبشر باللغة العربية والإنجليزية ويمكن من خلالها السداد جزئيا أو كليا عن محبوس يتم أختياره أو أي محبوس بشكل عام، تحت إشراف المديرية العامة للسجون التي تتابع سير أعمالها، ويتم الإفراج عن المحبوس فور سداد كافة مديونياته ما لم يكن علي ذمة أي قضية أخري.

طريقة التبرع في فرجت

ومن الشروط والضوابط الخاصة بخدمة فرجت أن يكون محبوس في المملكة، وأن لا يكون سبب الحبس قضية جنائية، ويستثني من هذا المطالبات في قضايا شيك دون رصيد، وأن لا تكون المطالبة خاصة بغرامة مستحقة للدولة، وأن لا تكون بشأن المخالفات المرورية وفقا لنظام المرور السعودي، وأن لا يكون أستفاد من خدمة فرجت خلال ال 5 أعوام السابقة، ونقدم لكم طريقة التبرع.

الدخول إلي منصة أبشر .

. تعبئة البيانات المطلوبة (الاسم، كلمة المرور) والقيام بالدخول للمنصة.

اختيار خدماتي، ومنها قائمة المديرية العامة للسجون.

احتيار خدمة فرجت.

تحديد كل من المنطقة والفئة المراد التبرع لها.

ثم القيام بكتابة البيانات الخاصة بك والمطلوبة عبر المنصة.

تحديد المبلغ المراد التبرع به.

وسداد المبلغ عبر خدمة سداد.

وحفظ فاتورة المستفيد الذي سيتم التبرع له.

كما يمكن التعرف علي المتعثرين عبر منصتي أبشر وإحسان.

والتحقق من الفواتير عبر ناجز وأبشر ومنصة إحسان.

وتسهم خدمة فرجت في مساندة السجناء وأسرهم، وفي حالة السداد الكلي أو التنازل يسقط أسم المحبوس، ويوجد حساب موحد بوزارة الداخلية مخصص لاستقبال التبرعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.