مصر تبدأ إجراءات "الحجز التحفظي" على السفينة "إيفرغيفن"

كشفت مصادر لـ"دوت الخليج" أن السلطات القضائية في مصر تبدأ الثلاثاء، تنفيذ أمر قضائي صدر بإجراء الحجز التحفظي على السفينة "إيفرجيفن"، التي تسببت في تعطيل الملاحة بقناة السويس عدة أيام قبل أسبوعين.
وقالت مصادر قضائية في محافظة الإسماعيلية إنه "من المنتظر أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة، لإخطار طاقمها بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه".
وكانت المحكمة الاقتصادية قررت إجراء حجز تحفظي على السفينة، بعد الدعوى التي أقامتها هيئة قناة السويس على خلفية مماطلة الشركة المشغلة للسفينة في سداد قيمة التلفيات والتعويضات التي نجمت عن شحوط السفينة بالممر الملاحي.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن النتيجة النهائية للتحقيقات في الحادث سوف تعلن الخميس، متضمنة كافة ملابسات حادث شحوط السفينة في الممر الملاحي لقناة السويس، منذ وقوع الحادث وحتى تعويم السفينة وتوجيهها إلى منطقة تخزين متفرعة من المجري الملاحي بمنطقة البحيرات المرة.
وأضاف ربيع أن "خبراء الهيئة أوشكوا على وضع تقرير شامل يحدد القيمة الفعلية للأضرار والخسائر التي نجمت عن الحادث".
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