سفير أمريكى يحذر: بوتين سيشعل الحرب فى أوروبا بغزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر السفير الأمريكى السابق لدى روسيا، مايكل كاكفول، من أن التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا قد تؤدى إلى حرب شاملة بين جيشين هائلين للغاية، مؤكدًا أن "أوكرانيا لن تتردد فى الرد إذا قرر الكرملين الهجوم على الجانب الشرقى من البلاد، لتحرير المتحدثين باللغة الروسية المقيمين هناك".





وفى تصريحات لشبكة "بى بى سى"، اليوم الثلاثاء، قال مايكل ماكفول الذى شغل منصبه سفيرًا لأمريكا فى روسيا بين العامين 2012 و2014، "إذا حدث ذلك، فإن الحكومة الأوكرانية والجيش الأوكرانى سيردان، وليس لدى أدنى شك فى أنهم سيفعلون، وبعد ذلك ستندلع حرب فى أوروبا بين جيشين هائلين للغاية".

وتأتى تصريحات السفير السابق بعدما قال مذيع الأخبار الروسى ديمترى كيسليوف، إن البلاد "على بعد خطوة واحدة من الحرب"، ووصف أوكرانيا بالنازية، مضيفًا أن "روسيا يمكن أن تُجبر على نزع النازية بالقوة، وذلك سيؤدى إلى الانهيار الاقتصادى والعسكرى لأوكرانيا".

وتشير التقارير الأمريكية والأوكرانية إلى أن روسيا حشدت حوالى 80 ألف جندى فى شبه جزيرة القرم، وعلى طول الحدود الشرقية لأوكرانيا، إضافة إلى آلاف الدبابات والمدفعيات والمركبات المدرعة ومركبات الدعم.

فيما دعا العديد من قادة الاتحاد الأوروبى بوتين للتهدئة، بما فى ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى طلبت التخلى عن الحشد العسكرى خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضى.

وفى غضون ذلك، قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، أول أمس الأحد، إنه ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن "اتفقا على أن على روسيا أن تهدئ الموقف على الفور وأن تفى بالالتزامات الدولية التى وقعت عليها فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".