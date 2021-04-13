وسط حماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قالت دائرة الأوقاف الفلسطينية - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 228 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، انطلاقا من باب المغاربة، قبل أن يغادروا، وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات متفرقة بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.