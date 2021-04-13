الأمم المتحدة تحذر: ميانمار ستتحول إلى حرب سورية جديدة

جدة - نرمين السيد - حذرت رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، من جرائم محتملة ضد الإنسانية فى ميانمار، لافتة إلى أن البلد الآسيوى تتجه إلى نزاع واسع النطاق، أشبه بالحرب السورية.





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