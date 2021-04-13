موسكو: واشنطن ودول الناتو يحولون أوكرانيا إلى برميل بارود

جدة - نرمين السيد - اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وغيرها من دول حلف شمال الأطلسى بتحويل أوكرانيا إلى "برميل بارود"، وذلك على خلفية التقارير بشأن الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف، إن "الولايات المتحدة ودول أخرى فى حلف شمال الأطلسى تسعى لتحويل أوكرانيا إلى برميل بارود عمدًا"، لافتًا إلى أن الدول الغربية تزيد إمداداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا.

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