وزير الدفاع الأمريكى: سنضيف 500 جندى إلى قواتنا بألمانيا بحلول الخريف

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوستن خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى دفاع أمريكا وألمانيا، أن واشنطن ستضيف 500 جندى إلى قواتها فى ألمانيا بحلول الخريف. وتابع: تعزيز مهمة القوات الأمريكية فى أوروبا ضرورى لمواجهة التحديات المستمرة. يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكى كان قد وصل إلى العاصمة الألمانية أمس الإثنين، لعقد محادثات مع قادة الحكومة. كما سيزور مقر الناتو فى وقت لاحق من هذا الأسبوع وسيلتقى مسؤولى الدفاع البريطانيين فى لندن.

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