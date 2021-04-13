إيران: سنرد على هجوم نطنز من داخل أرض منفذيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيعى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، بأن "هناك العديد من القرائن على تورط الكيان الصهيونى بهجوم نطنز ورد إيران سيكون داخل أرض من نفذ الاعتداء"، مشيرا إلى أن "طهران سترد على حادثة نطنز فى الوقت المناسب".

وتابع: هجوم نطنز كان يستهدف تعطيل أجهزة الطرد المركزى، لافتا إلى أن "الحادث ألحق ضررا بالمنشأة".