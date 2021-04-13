الفلبين تستدعى سفير بكين بسبب اختراق بحر الصين الجنوبى

وفى بيان لها، قالت الخارجية الفلبينية، إنها أكدت "طلبها القاطع بسحب السفن الصينية من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين".
وبحسب التقارير، فإن 220 سفينة صينية تواجدت عند منطقة وايت صن للشعب المرجانية فى مطلع مارس الماضى، ورغم انخفاض أعداد السفن، إلا أنها لا تزال فى المنطقة.
ومن جانبها، أشارت وكيلة وزارة الخارجية إليزابيث بوينسوسيسو هوانج، إلى حكم محكمة الأمم المتحدة فى يوليو 2016، والذى أبطل مزاعم الصين التوسعية فى بحر الصين الجنوبى.
وكانت السفارة الصينية اعتبرت فى مطلع أبريل، أن مطالبة وزير الدفاع الفلبينى ديلفين لورينزانا، للسفن الصينية بمغادرة منطقة الشعب المرجانية على الفور، بأنها "غير احترافية" لأن الطقس لم يكن جيدًا.
وقالت وزارة الخارجية: "الجانبان أكدا استخدام التسوية السلمية للنزاعات فى مواجهة خلافاتها فى قضية بحر الصين الجنوبى".
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