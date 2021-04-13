Log in منصة درسك الإلكترونية Darsak.Gov.Jo للاختبارات التقييمية، تعتبر منصة درسك للاختبارات التقييمية هي الطريقة التي من خلالها يتم متابعة وتقييم الأب أو المعلم لأداء الطالب، وما قام بدراسته من منصة التعليم الإلكترونية عن بُعد، وذلك من أول الصف الثاني الابتدائي إلى الصف العاشر خلال النصف الثاني من العام، سوف نتعرف في هذا المقال على كل ما يخص منصة درسك، وكيفية حل المشكلات التي يواجهها الطالب.منصة درسك للتعليم عن بُعد
قبل أن نتكلم عن أي شيء يجب أن نعرف أولًا ما هي منصة درسك الإلكترونية، هي منصة إلكترونية أنشأتها وزارة التربية والتعليم بدولة الأردن تماماً مثل منصة مدرستي التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد تفشي فيروس كوفيد 19 في عام 2020، وجعلت جميع الطلاب أن يشتركوا في الفصول المقترحة على البث المباشر، كما بالنسبة للمقاطع المرئية التي تم تسجيلها، وشرح المواد الدراسية لمختلف الصفوف.
وزارة التربية والتعليم تقوم بعمل امتحان تقييمي لتقييم مستوى الطالب، في نصف الفصل الدراسي، وذلك خلال النصف الأول من العام، وأيضًا في النصف الثاني.شروط الاشتراك في الاختبار التقييمي
قبل أن نتعرف على طريقة تسجيل الدخول على منصة درسك darsak، يجب أن نتعرف أولًا ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه الخدمة، وهي:
- التحقق من الرقم الوطني الخاص بالطالب، والرقم التعريفي الخاص به، وكلمة المرور.
- الطلاب الغير أردنيين يجب أن يأتوا برقم “اوبن ايميس”.
- إذا نسى الطالب رقم اوبن ايميس الخاص به، يقوم بعمل استعلام وهو الموجود في أعلى شمال الشاشة، ثم يقوم بملء البيانات ويقوم بالبحث.
- يُستحسن أن يتم استعمال متصفح جوجل كروم.
- لا يُفضّل أن يُدخَل على المنصة عن طريق الهاتف المحمول.
- ممنوع أن يتم مشاركة بيانات الطالب بشخص آخر.
- يجب التحقق من حفظ الامتحان قبل أن يُرسَل.
- يتم أيضًا حفظ الامتحان قبل أن يتم الخروج من المنصة.
- إذا كانت شبكة الإنترنت ضعيفة لا تخرج من صفحة المنصة، وسوف يستمر الاختبار عند رجوع الشبكة على الفور.
- يجب التحقق من معرفة المادة التي سوف يمتحن فيها الطالب، وجدول الاختبار.
- إذا لم يتم التمكن من إرسال نتيجة الاختبار من الممكن الدخول على الاختبار مجددا بعد ربع ساعة.
- نظام الامتحان يكون اختيار من متعدد، وتكون مدة الامتحان نصف ساعة.
لتتمكن من تسجيل الدخول على منصة درسك الإلكترونية، يجب اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا، يتم تسجيل الدخول في لينك الموقع الرئيسي.
- ثم يقوم الطالب بكتابة الرقم المدني الخاص به.
- الطلاب الغير حاصلين على الجنسية الأردنية يقومون بكتابة الرقم التعريفي الخاص بهم.
- ثم بعد ذلك يُكّتَب تاريخ الميلاد بالكامل.
- ثم الآن يبدأ في تسجيل الدخول.
- الوقت الذي يكون فيه الاختبار يبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 7 مساءً، وفق الجدول التابع للطلاب.
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Log in منصة درسك الإلكترونية Darsak.Gov.Jo للاختبارات التقييمية، تعتبر منصة درسك للاختبارات التقييمية هي الطريقة التي من خلالها يتم متابعة وتقييم الأب أو المعلم لأداء الطالب، وما قام بدراسته من منصة التعليم الإلكترونية عن بُعد، وذلك من أول الصف الثاني الابتدائي إلى الصف العاشر خلال النصف الثاني من العام، سوف نتعرف في هذا المقال على كل ما يخص منصة درسك، وكيفية حل المشكلات التي يواجهها الطالب.منصة درسك للتعليم عن بُعد
قبل أن نتكلم عن أي شيء يجب أن نعرف أولًا ما هي منصة درسك الإلكترونية، هي منصة إلكترونية أنشأتها وزارة التربية والتعليم بدولة الأردن تماماً مثل منصة مدرستي التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد تفشي فيروس كوفيد 19 في عام 2020، وجعلت جميع الطلاب أن يشتركوا في الفصول المقترحة على البث المباشر، كما بالنسبة للمقاطع المرئية التي تم تسجيلها، وشرح المواد الدراسية لمختلف الصفوف.
وزارة التربية والتعليم تقوم بعمل امتحان تقييمي لتقييم مستوى الطالب، في نصف الفصل الدراسي، وذلك خلال النصف الأول من العام، وأيضًا في النصف الثاني.شروط الاشتراك في الاختبار التقييمي
قبل أن نتعرف على طريقة تسجيل الدخول على منصة درسك darsak، يجب أن نتعرف أولًا ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه الخدمة، وهي:
- التحقق من الرقم الوطني الخاص بالطالب، والرقم التعريفي الخاص به، وكلمة المرور.
- الطلاب الغير أردنيين يجب أن يأتوا برقم “اوبن ايميس”.
- إذا نسى الطالب رقم اوبن ايميس الخاص به، يقوم بعمل استعلام وهو الموجود في أعلى شمال الشاشة، ثم يقوم بملء البيانات ويقوم بالبحث.
- يُستحسن أن يتم استعمال متصفح جوجل كروم.
- لا يُفضّل أن يُدخَل على المنصة عن طريق الهاتف المحمول.
- ممنوع أن يتم مشاركة بيانات الطالب بشخص آخر.
- يجب التحقق من حفظ الامتحان قبل أن يُرسَل.
- يتم أيضًا حفظ الامتحان قبل أن يتم الخروج من المنصة.
- إذا كانت شبكة الإنترنت ضعيفة لا تخرج من صفحة المنصة، وسوف يستمر الاختبار عند رجوع الشبكة على الفور.
- يجب التحقق من معرفة المادة التي سوف يمتحن فيها الطالب، وجدول الاختبار.
- إذا لم يتم التمكن من إرسال نتيجة الاختبار من الممكن الدخول على الاختبار مجددا بعد ربع ساعة.
- نظام الامتحان يكون اختيار من متعدد، وتكون مدة الامتحان نصف ساعة.
لتتمكن من تسجيل الدخول على منصة درسك الإلكترونية، يجب اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا، يتم تسجيل الدخول في لينك الموقع الرئيسي.
- ثم يقوم الطالب بكتابة الرقم المدني الخاص به.
- الطلاب الغير حاصلين على الجنسية الأردنية يقومون بكتابة الرقم التعريفي الخاص بهم.
- ثم بعد ذلك يُكّتَب تاريخ الميلاد بالكامل.
- ثم الآن يبدأ في تسجيل الدخول.
- الوقت الذي يكون فيه الاختبار يبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 7 مساءً، وفق الجدول التابع للطلاب.
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