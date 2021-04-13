دخول منصة مدرستي لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 ومتابعة الدروس اليومية من مايكروسوفت تيمز

منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات الرسمية حول العالم، فقد اهتمت وزارة التعليم السعودية بتحديث المنصة والدروس المقدمة عليها، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن رابط الدخول للمنصة بالتزامن مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، التي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 رمضان للمرحلة الابتدائية، على أن يكون توقيت البدء في تمام الساعة 3 عصراً، ويجب العلم أن الاختبارات يتم الدخول عليها من خلال مايكروسوفت تيمز، وخلال السطور القادمة سنوضح لكم تفاصيل الموضوع تابعونا.

ومع بداية أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، والتي بدأت منذ قليل لطلاب المرحلة الابتدائية، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط المباشر والسريع للدخول على منصة مدرستي، للتعرف على الاختبارات المقررة وكيفية حلها بالخطوات، وقد أكدت وزارة التعليم السعودية على أنه يتم مراعاة الصيام والوضع الوبائي الذي سببه فيروس كورونا فلا داعي للقلق.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية بدء اختبارات نهاية العام 1442

تبدأ اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 اختبارات نهاية العام بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تحديد موعد الاختبارات في رمضان لكل مرحلة من المراحل الثلاث، على أن يكون اليوم هو بداية امتحانات المرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصر اليوم حتي الخامسة مساءً، وتكون اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، يوم الأحد الموافق 6 رمضان 1442 في تمام الساعة 12,30 ظهراً، على أن تكون بداية إجازة نهاية العام 1442 قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي دخول مايكروسوفت تيمز

يقوم طلبة وطالبات المراحل الثلاث بالتسجيل في مايكروسوفت تيمز للدخول لمنصة مدرستي وأداء اختبارات نهاية العام، التي تنطلق اليوم للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتي السادس الابتدائي، ويتابع الطلبة مع المعلمين نمازج للاختبارات التي تتم من خلال منصة مدرستي، للتدريب المستمر عليها والتسهيل في اجتيازها، ويلتزم الطلاب بالتوقيت المحدد للاختبار كما يتم متابعة الدروس اليومية على المنصة في المواعيد المحددة، ويستمر أخذ الحضور والغياب على المنصة بصفة مستمرة، حيث تكون عدد ساعات الحضور أريع ساعات يومياً للمرحلة المتوسطة والثانوية، أما المرحلة الابتدائية فعدد ساعات الحضور ثلاث ساعات فقط بعد التعديلات الأخيرة.