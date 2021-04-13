الضمان الاجتماعي استعلام الافراد بالسجل المدني أو رقم الطلب || تسجيل دخول مباشر

الضمان الاجتماعي استعلام الافراد حيث يوفر الضمان الاجتماعي خدمة الاستعلام بواسطة رقم الطلب أو السجل المدني للأفراد لمعرفة الرصيد، وهذا بالنسبة لمعاش الضمان الاجتماعي ومعرفة مقدار الرواتب، وموعد الصرف في كل شهر، حيث تختلف المواعيد بسبب الإجازات الرسمية والعطلات، وسوف نتعرف على الطريقة البسيطة التي يستطيع من خلالها المواطن الاستعلام عن المعاش.

الضمان الاجتماعي استعلام الافراد 1442

الضمان الاجتماعي استعلام الافراد حيث توفر وزارة الضمان الاجتماعي والحكومة في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات والبرامج التي تقدم دعم للمواطن، وذلك مثل معاش الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، والمساعدة المقطوعة وغيرها من المساعدات الأخرى التي تقدمها الحكومة السعودية إلى الأسر التي لا تستطيع مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ولكن لابد من استحقاق الحصول على الدعم من خلال الشروط التي وضعتها لجميع المواطنين.

الضمان الاجتماعي استعلام الافراد بالسجل المدني 1442

يستطيع المواطن الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي للأفراد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، وذلك عن طريق التالي:

يجب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الضمان الاجتماعي أو الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تظهر مجموعة من الأقسام المختلفة في أعلى صفحة وزارة الضمان الاجتماعي يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

يتم تحديد نوع الخدمة من أعلى الصفحة والضغط على أيقونة خدمات التنمية الاجتماعية.

الضغط على خدمة استعلام الأفراد عن طريق الضغط على أيقونة الاستعلام عن خدمة مستفيدي الضمان.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة بدء الخدمة

إدخال رقم السجل المدني بشكل صحيح ثم كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

يتم الضغط على أيقونة استعلام.

الضمان الاجتماعي الاستعلام برقم الطلب

هناك طريقة أخرى يمكن على المواطن اتباعها تساعده على استعلام الأفراد من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل الإلكتروني.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمة التنمية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي.

إدخال رقم الطلب ورمز التحقق.

يتم في النهاية الضغط على أيقونة استعلام.

يمكنك معرفة الضمان الاجتماعي استعلام الافراد من خلال اتباع الخطوات السابقة التي يقوم بها المواطن من خلال موقع وزارة العمل الإلكترونية أو تسجيل الدخول إلى وزارة الموارد البشرية، وذلك في وقت قليل.