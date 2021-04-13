فتح باب التسجيل في برنامج رواد سار.. براتب يبدأ من 11 ألف ريال

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية والتي يطلق عليها سار، فتح باب التسجيل في برنامج رواد سار، لجميع الرجال والنساء حديثي التخرج، كما أعلنت شركة سار عن التخصصات المطلوبة وهي كالتالي:

الهندسة والمالية وتقنية المعلومات والصحة والسلامة، والتطوير العقاري والموارد البشرية، والموارد الاستراتيجية وتخطيط الأعمال، والمشتريات.

كما أوضحت شركة سار أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحديث التخرج وأن يكون حاملا لشهادة البكالوريوس على الأقل، وألا يتجاوز عمر المتقدم 29 عاما، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، كما يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات المطلوبة.

وأعلنت شركة سار أن مدة البرنامج ستكون أثنى عشر شهرا، ويتم منح جميع المقبولون عدة مزايا وهي، التدريب على رأس العمل في مختلف قطاعات الشركة، وتأمين طبي للموظف وزوجته وأطفاله ووالديه، ويبدأ الراتب من 11 ألف ريال سعودي.

كما أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، أن التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء ويكون مستمرا حتى اليوم السابع عشر من رمضان، عن طريق الضغط على الرابط من هنا.

كما وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار وشركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، اتفاقية تعاون مشتركة تحدد إطارات التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تبادل الخدمات والبضائع.

ويشمل نطاق الاتفاقية التي قام بتوقيعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية سار الدكتور بشار بن خالد المالك والمهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات عن بعد، أربعة مجالات رئيسية للتعاون وهي.

تبادل القطارات والعربات وشراء قطع الغيار، وتبادل الخبرات والكفاءات، وتأتي الاتفاقية في إطار العلاقة الاستراتيجية بين المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، نظرا لما بينهما من علاقات تاريخية ورؤية مستقبلية طموحة، ومواقف واضحة، يعززها التعاون المشترك في ظل التعاون المستمر بين البلدين.

وتتماشى الإتفاقية مع دور سار التكاملي في التنمية الإقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع القطاعات، خاصة قطاع الخطوط الحديدية الذي ينال دعم كبير من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في التطور خلال السنوات الأخيرة، تحقيقا لرؤية وأهداف 2030.