أخبار اليمن : قائد حركة أنصار الله يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة حلول رمضان

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قائد حركة أنصار الله يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة حلول رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله جاء فيها :

‏بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) صدق الله العظيم قائد حركة أنصار الله يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة حلول رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله جاء فيها :‏بسم الله الرحمن الرحيمقال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) صدق الله العظيم الاخ العزيز / صادق امين ابوراس

رئيس الموتمر الشعبي العام تحية طيبة وبعد السلام عليكم ورحمه الله

وبركاته بمناسبة قدوم شهر الصيام شهر القران يسرني أن أبارك لكم في هذه المناسبة الايمانية العظيمة ونحن وأنتم في خندق العزة والشرف امام العدوان الغاشم والحصار الجائر على بلدنا سائلا المولى جل وعلا أن يجعل في قدومه الخير والبركة لشعبنا ولجميع الأحرار في ميادين العزة والجهاد وأن يمن فيه بالنصر والتمكين انه على ما يشاء قدير اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي

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