حبس رئيس الوزراء الكويتى السابق احتياطيًا بسبب صندوق الجيش

جدة - نرمين السيد - قررت محكمة الوزراء فى الكويت، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطيًا على ذمة قضية صندوق الجيش، وحددت جلسة 27 أبريل الجارى للنظر فى القضية.





وبحسب وسائل إعلام كويتية، أعلنت المحكمة، اليوم، حظر النشر فى القضية، التى يخضع للتحقيقات فيها كل من: رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، و7 آخرين. وتشير التقارير إلى أن صندوق الجيش شهد تجاوزات مالية تقدر بحوالى 240 مليون دينار، جرى سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيرًا للدفاع، والشيخ جابر المبارك رئيسًا للوزراء. وكان الراحل وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، قدم بلاغًا للنائب العام، اتهم فيه الخالد، بتحويل 240 مليون دينار من صندوق الجيش، بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.

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