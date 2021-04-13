واشنطن: الخلاف حول نورد ستريم لن يؤثر على علاقاتنا الرائعة مع ألمانيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تسمح للنزاع على مشروع "نورد ستريم" لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا، المثير للجدل، بالإضرار بالعلاقات مع برلين.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال أوستن، خلال زيارته إلى برلين: "أعربنا عن معارضتنا لهذا الاتفاق والنفوذ الذى سيمنحه فى الواقع إلى روسيا، لكننا لن ندع هذه المسألة تقف فى طريق العلاقة الرائعة التى تربطنا بألمانيا". والتقى وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور فى برلين، اليوم الثلاثاء، ثم توجه بعد ذلك إلى قاعدة شتوتجارت للحديث إلى الجنود الأمريكيين هناك، فى أول زيارة له إلى ألمانيا منذ تولى إدارة الرئيس جو بايدن.

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