بدء حظر تجول كلى فى شمال شرق سوريا لمواجهة كورونا

ووفقًا لوسائل إعلام سورية، أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم 11 أبريل الجارى، قرارًا بفرض الحظر الكلى على عموم مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، لمواجهة الانتشار الواسع لفيروس كورونا ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم.
وشهدت معظم المدن فى شمال وشرق سوريا إغلاقا كاملاً، وسط التزام الأهالى بإجراءات الحظر، وتوقفت حركة السير، إضافة إلى ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى.
كما كثفت قوى الأمن الداخلى دورياتها وتنظيم الحواجز فى الشوارع الفرعية والرئيسة فى الناحية، حيث يستمر الحظر المفروض لمدة عشرة أيام، مع إغلاق كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية، والمرضى والطلاب والحركة التجارية.
وبحسب مواقع محلية، استثنى الحظر "محال بيع المواد الغذائية والخضار" و"كافة المشافى، الصيدليات، والمنظمات الإنسانية، والإعلاميين، والأفران، ومحطات بيع المحروقات"، بالإضافة إلى تسهيل حركة المزارعين والأيدى العاملة معهم.
كما علقت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" العمل فى كافة المؤسسات والدوائر التابعة لها طيلة فترة الحظر، باستثناء الدوائر التى تتطلب طبيعة عملها الاستمرار.
وكانت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد حذرت، أمس الإثنين، من كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشى فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات.
وبحسب آخر إحصائية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا فى مناطق شمال وشرق سوريا 12.437 حالة، منها 428 حالة وفاة، و1.387 حالة شفاء من الوباء.
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