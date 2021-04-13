مجلس الأمة الكويتى يرفض طلبا من المعارضة بعزل رئيس البرلمان

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن مجلس الأمة رفض الطلب بعزل رئيس المجلس بأغلبية 32 وموافقة 28 نائباً. وتستمر التجاذبات بين أعضاء المجلس والحكومة الكويتية، بعد اتهامات بالتستر عليها من قبل رئيس مجلس الأمة الذى أعطى رئيس مجلس الوزراء حصانة لمدة عام من الاستجواب.

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