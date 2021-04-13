sign in منصة درسك الإلكترونية Darsak الرابط للاختبارات التقييمية التكميلية بالأردن، الاختبارات التقييمية عبر منصة درسك التعليمية بالأردن وذلك باستخدام الرقم الوطني الخاص بالطالب، ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من أولياء الأمور وكذلك الطلاب يبحثون عن الرابط الخاص بنتائج الاختبارات التقييمية ويريدون معرفة الرابط الرسمي لمنصة درسك الإلكترونية، كما يبحثون عن كيفية أداء هذه الاختبارات التكميلية، لذا سنعرض لحضراتكم كل ما يتعلق بهذه الاختبارات التقييمية عبر منصة درسك الإلكترونية بالأردن.

منصة درسك الإلكترونية وأهم الشروط للدخول في الاختبارات التقييمية

من الجدير بالذكر أن منصة درسك الإلكترونية تم بداية إصدارها من عام ٢٠٢٠ وذلك بعد الأزمة التي تعرضت لها البلاد في جميع أنحاء دول العالم، والتي علي أثرها أطلقت وزارة التربية السعودية منصة مدرستي حيث قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن بين تلك الإجراءات أنها عملت علي إنشاء منصة درسك التعليمية لمساعدة الطلاب في دراستهم وتسهيلاً لهم، كما أنها فعلت ذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة.

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن الطلاب من التسجيل والدخول عبر رابط منصة درسك لتأدية الاختبارات التقييمية الخاصة بهم:

لابد من التأكيد من الرقم الوطني الخاص بالطالب والرقم السري أيضاَ.

ضرورة إحضار رقم الاوبن ايميس للطلاب من غير الجنسية الأردنية.

على الطالب معرفة المادة التي سيؤديها وتأكيد من موعد الاختبار.

كما أيضاً أن يقوم الطالب بالتأكيد من أنه قام بحفظ الاختبار قبل إرساله.

كيفية تسجيل الدخول عبر منصة درسك التعليمية بالأردن ١٤٤٢

على الطالب إدخال وتسجيل تاريخ الميلاد الخاص به كاملا دون نقصان.

ومن ثم يتم البدء في تسجيل الدخول بعد قيام الطالب بتسجيل وكتابة جميع البيانات المطلوبة منه.

وأخيراً في حالة إذا قام الطالب بنسيان الرقم المدني الخاص به يمكن أن يقوم بتسجيل الدخول عبر هذه المنصة من خلال الضغط هنا.

على أن يتم بدء الاختبار من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساء وفقاِ للجدول المحددة للطلاب، بداية من هذا اليوم الثلاثاء ١ رمضان ١٤٤٢وذلك حتى يتمكن الطلاب من الدخول عبر المنصة طوال اليوم، وعقب دخول الطالب المنصة عبر الرقم السري الخاص به يتم بدء الاختبار.