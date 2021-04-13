موعد مباراة النصر والوحدات القادمة القادمة الأربعاء في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر والوحدات ، ينتظر عشاق النصر السعودي والوحدات الأردني، المباراة التي تجمع بين الفريقين الكبيرين، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أسيا 2021، المجموعة التي تضم أندية (النصر السعودي، والوحدات الأردني، والسد القطري، فولاد خوزستان الإيراني)، ويستهل النصر السعودي مشواره في دوري أبطال أسيا، والتي تجرى أحداثها على ملعب “ستاد مدينة الملك سعود الرياضية”، ويسعى النصر إلى بداية قوية في البطولة القارية، حيث يرغب في الفوز بالمباراة وإضافة أول ثلاث نقاط له في المجموعة، واستغلال عامل الأرض لصالحه، بينما يسعى الوحدات إلى تحقيق مفاجئة بالفوز بالمباراة وإرسال رسالة قوية لباقي فرق المجموعة، وفيما يلي نستعرض معكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر والوحدات

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة، والتي سوف تلعب على ملعب “استاد مدينة الملك سعود الرياضية”، وذلك غداً الأربعاء 2 من رمضان 1442 هجرياً الموافق 14 أبريل 2021، وسوف تبدأ المباراة في التوقيتات التالية:

18:00:- الساعة السادسة بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

19:00:- الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

لم تحصل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام العربي والعالمي، حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، وكذلك لم تحصل أي قناة عربية أخرى على حقوق البث، ومن المقرر أن تنقل المباراة على القنوات التالية:

Gsa Live.

Sports 1 Ukraine.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “عبد الله الحربي”.

المباراة النصر & الوحدات البطولة الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أسيا الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 2 من رمضان – 14 أبريل الملعب ستاد مدينة الملك سعود الرياضية القنوات الناقلة Gsa Live – Sports 1 Ukraine

بطاقة مباراة النصر والوحدات