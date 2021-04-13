سعر ومواصفات أوبو رينو 5 من الأمور التي تهم محبين هواتف اوبو رينو التي تعد من السلسلة المتميزة التي أعلنت عنه الشركة لعام 2001، حيث أن الهاتف يستخدم شبكة الجيل الرابع، وقد احتفظت فيه الشركة بتصميم الرينو 4 العادي.

الشاشة مقاسها 6.43 بوصة وبدقة 2400 * 1080 بكسل.

المعالج كوالكوم سناب دراجون 720 جي تكنولوجيا 8 نانومتر.

المعالج الرسومي ادرينو 618.

الرام 8 جيجا بايت الكاميرا الخلفية رباعية العدسات دقتها 64 +8+2+2 ميجا بيكسل.

سعة التخزين 128 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية دقتها 44 ميجا بيكسل.

البطاريات قدرتها 4310 ملي أمبير.

ألوان الهاتف أزرق واسود ليلى.

شبكة الهاتف الجيل الثاني والثالث والرابع.

وزن الهاتف 171 جرام.

مادة الصنع من الامام زجاج ومن الخلف الظهر زجاجي مع إطار جانبي بلاستيك.

نوع الشرائح نانو SIM شريحتين.

مساحة الشاشة 6.43 بوصة.

نسبة أبعاد الشاشة 9:20 .

معدل تحديث الشاشة 90 هرتز.

مساحة الشاشة بالنسبة لجسم الهاتف 85.5.

نظام التشغيل أندرويد 11.

المعالج بسرعة ثماني النواة، وهو يحتوي على معالج جرافيك أدرينو 618 .

الذاكرة في الرام 8 جيجا، ويمكن توفير مدخل خاص بكارت ميموري خارجي.

مساحة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية تصوير فيديو بجودة عالية ويدعم اوبو HDRM.

الصوت في مكبر مزدوج استريو، ويوجد مدخل صوت 3.5 مليمتر، ويدعم خاصية مانع الضوضاء مع المايك الخاص.

خامات الهاتف البلاستيكية سهلة الخدش الشركة لم تغير في تصميم عن الهاتف السابق له.

غير داعم للمبه الإشعارات.

الكاميرا الخلفية بارزة جدًا وذلك يعرضها للخدش أو الكسر، يجب استخدام جراب من أجل تغطية هذا البروز.

المعالج ليس الأقوى فهناك الكثير أقوى منه.

الهاتف لا يدعم الاتصال القريب.

يختلف سعر الهاتف في مصر والسعودية في سوق أمازون وجوميا وجرير وبي تك.

فموبايل اوبو رينو 5 نسخة 4G يصل سعره في مصر وعلي سوق جوميا وفي بي تك وفي راية شوب إلى 5990 جنية.

سعر موبايل اوبو رينو 5 بالسعودية غير متوفرة الآن.

سعر الهاتف في الصين والهند يبدأ من مبلغ 380 دولار أمريكي.

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