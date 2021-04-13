الاردن : غدا الثلاثاء اول ايام شهر رمضان المبارك

دوت الخليج :- قال سماحة مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة ان غدا الثلاثاء هو اول ايام شهر رمضان المبارك . وقال انه تم تحري هلال شهر رمضان المبارك . وتمنى للاردنيين صياما مقبولا .

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