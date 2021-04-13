روسيا تنذر سفينتين حربيتين أمريكيتين للابتعاد عن القرم

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فمن المقرر وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود هذا الأسبوع، وسط تصعيد فى القتال بشرق أوكرانيا، حيث تحارب القوات الأوكرانية الحكومية قوات انفصالية مدعومة من روسيا، فى صراع تسبب فى مقتل 14 ألفا منذ بدايته.
ويأتى نشر السفينتين فى وقت يحذر فيه الغرب من وجود حشود كبيرة وغير مبررة للقوات الروسية قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا وفى القرم. فيما قالت روسيا إنها تحرك قواتها بالشكل الذى تراه مناسبًا، بما فى ذلك لأغراض دفاعية.
وحسبما نقلت وكالات أنباء روسية، اليوم الثلاثاء، حذر سيرجى ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسى، السفينتين الأمريكيتين فى البحر الأسود بالبقاء بعيدًا، قائلاً إن احتمال وقوع حوادث غير محددة كبير جدًا.
وأضاف ريابكوف: "ليس هناك ما تفعله السفن الأمريكية على الإطلاق قرب شواطئنا، هذا عمل استفزازى تمامًا. استفزازى بالمعنى المباشر للكلمة: إنهم يختبرون قوتنا ويلعبون على أعصابنا. ولن ينجحوا".
وتابع: "نحذر الولايات المتحدة من أنه سيكون من الأفضل للسفينتين أن تبقيا بعيدًا عن القرم وساحلنا على البحر الأسود. ذلك من أجل مصلحتهما"، حيث يتمركز الأسطول الروسى فى البحر الأسود فى شبه جزيرة القرم، ولديه منشآت قوية للصواريخ والرادار هناك.
فيما أحجمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن مناقشة نشر السفينتين، واكتفت بتصريح مفاده أن الجيش الأمريكى يرسل السفن إلى المنطقة روتينيا.
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