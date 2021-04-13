لافروف: لا قيود على تعاون روسيا مع إيران

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الروسى خلال لقائه الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى طهران اليوم الثلاثاء، "إن روسيا وإيران يعتزمان تطوير العلاقات وتعميقها ولديهما إرادة قوية فى هذا الصدد ولا توجد أى قيود على تطوير التعاون بين موسكو وطهران، بما فى ذلك التعاون التقنى العسكرى".

وأضاف أنه يمكن بحث أى وثيقة إضافية أو تكميلية حول أى قضية، بما فى ذلك منطقة الخليج أو التوسع العسكرى الإقليمى من أجل ضمان أمن المنطقة والخليج بمشاركة دول المنطقة، وذلك بشكل منفصل خارج إطار الاتفاق النووى.

وأكد أنه من غير المجدى مطالبة إيران بقبول شروط جديدة فى إطار الاتفاق النووى أو تنفيذ التزامات تتجاوز التزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاق السابق فى 2015، منوها بأن الحل الوحيد فى موضوع الاتفاق النووى هو العودة غير المشروطة والكاملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق والوفاء بالتزاماتها.