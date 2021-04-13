أمريكا وتونس توقعان اتفاقية تعاون لـ مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان، إنه تم توقيع المذكرة من طرف رئيس الحكومة التونسية، المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، هشام المشيشى وسفير الولايات المتحدة بالبلاد دونالد بلوم.

وأضاف البيان إن "مذكرة التفاهم المذكورة تندرج فى إطار دعم مجهودات تونس فى مكافحة الإرهاب ومواصلة تطوير قدراتها على إنفاذ القانون والرفع من جاهزيتها فى تأمين الحدود وتوسيع جهود مكافحة التطرف العنيف والاستقطاب".

وأوضح البيان أن المذكرة تتعلق أيضا بـ"توطيد علاقات التعاون فى مجالات اختصاص وزارتى الداخلية بالبلدين".