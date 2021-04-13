جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان، إنه تم توقيع المذكرة من طرف رئيس الحكومة التونسية، المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، هشام المشيشى وسفير الولايات المتحدة بالبلاد دونالد بلوم.
وأضاف البيان إن "مذكرة التفاهم المذكورة تندرج فى إطار دعم مجهودات تونس فى مكافحة الإرهاب ومواصلة تطوير قدراتها على إنفاذ القانون والرفع من جاهزيتها فى تأمين الحدود وتوسيع جهود مكافحة التطرف العنيف والاستقطاب".
وأوضح البيان أن المذكرة تتعلق أيضا بـ"توطيد علاقات التعاون فى مجالات اختصاص وزارتى الداخلية بالبلدين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا وتونس توقعان اتفاقية تعاون لـ مكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.