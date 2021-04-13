عاجل.. الأسد يعزل حاكم مصرف سوريا المركزى

جدة - نرمين السيد - وأشار البيان الذى حمل رقم 124، إلى إنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزى، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية. وتشهد سوريا بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها أخيراً تدابير التصدى لوباء كورونا، وزاد الأمر سوءا الوضع الاقتصادى المتردى المتسارع فى لبنان، حيث يودع سوريون كثر بينهم رجال أعمال أموالهم.

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