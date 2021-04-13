موعد مباراة الريان وجوا القادمة الأربعاء في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الريان وجوا، يستضيف ملعب “فاتوردا” مباراة الريان وجوا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة (E )ضمن منافسات دوري أبطال أسيا، ويسعى الريان نحو تقديم عرض قوي أمام فاتوردا الهندي، في افتتاح مباريات المجموعة بدوري أبطال أسيا، حيث يقع الريان في مجموعة قوية بها (بريسبوليس الإيراني، الوحدة الإماراتي، والريان، وجوا) وتستضيف الهند مباريات المجموعة، ويدخل الريان القطري المباراة، وهو محتل مركز متقدم في الدوري القطري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 22 جولة، بينما يحتل جوا المركز الرابع في ترتيب الدوري الهندي برصيد 31 نقطة، يسعى الريان نحو الفوز بالمباراة وإضافة ثلاث نقاط مهمين له في المشوار الأسيوي، كما يرغب في مصالحة جماهيره بعد الخسارة والخروج من نهائي كاس أوريدو أمام السيلية، بينما يسعى جو الهندي في استغلال عامل الأرض لصالحه والفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الريان وجوا

من المقرر أن يستضيف ملعب فاتوردا اللقاء المنتظر، وذلك يوم الأربعاء 2 من رمضان 1442 هجرياً الموافق 14 أبريل 2021، وتقام المباراة في التوقيتات التالية:

17:00:- الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

18:00:- الساعة السادسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

لا تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أسيا، ولم يتم الإعلان حتى الآن على القنوات الناقلة للمباراة، كذلك لم يتم حتى الآن الإعلان عن معلق المباراة.

المباراة الريان & جوا البطولة الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أسيا الموعد والتوقيت الأربعاء 2 من رمضان الموافق 14 من أبريل – الساعة الثامنة بتوقيت قطر الملعب فاتوردا القنوات الناقلة لم تحدد بعد

بطاقة مباراة الريان وجوا