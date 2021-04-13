شروط تمويل الراجحي الجديد 2021 يصل ل2 مليون واطول فترة سداد

شروط تمويل الراجحي الجديد 2021 نظراً لأنه من أهم البنوك التي يلجأ لها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على تمويل مالي يغطي احتياجاتهم ويعنهم على مواجهة صعوبات المعيشة، واهتم مصرف في أن يقدم الكثير من التمويلات قد تصل 3 مليون ريال في الكثير من الأحيان، لكلاً من أصحاب المعاشات والعمالة الغير منتظمة والموظفين، وكل من لا يملك دخل شهري ثابت، فضلاً عن الكثير من التمويلات المتنوعة والخدمات التي تساعد المواطنين، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم كل ما يتعلق نظام تمويل الراجحي الجديد 2021 تابعونا.

يحرص المصرف على أن يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية للعديد من الفئات وأيضاً القروض التي تساعد في حل كافة المشاكل والأزمات المالية التي تواجه المواطن السعودي وتكون عائق كبير في القيام بمشروع أن شراء سيارة جديدة أو الزواج وغيرها، ولكن البنك أتاح هذه القروض والتمويلات لسد احتياجاتهم ويوفر الكثير من التسهيلات وأطول فترة سداد تصل لـ12 عام، على كل من ينطبق عليه شروط البنك وأحكام الشريعة الإسلامية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عم 25 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يقدم العميل كل ما يثبت قدرته على سداد القروض بالمواعيد المحددة.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري له عن 10 ألاف ريال سعودي.

يتم إرفاق تحويل الراتب للبنك من خلال جهة العمل.

يقدم شهادة معتمدة من جهة العمل التي يعمل بها.

يوجد عدة خطوات للتقديم علي قرض الراجحي وهي كالتالي:-