الملك يهنئ بقدوم شهر رمضان

دوت الخليج :- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني بقدوم شهر رمضان عبر تغريده على تويتر وجاء فيها : " ونحن نستقبل شهر رمضان الفضيل، نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يحفظ بلدنا، ويكفّ عنا وعن العالم أجمع شر الوباء، ويشفي مرضانا، ويوفقنا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية ".

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