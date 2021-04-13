جونسون آند جونسون تبدأ تسليم لقاحها إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل ـ د ب أ: بدأت شركة “جونسون آند جونسون”، عملاقة صناعة الأدوية الأميركية في تسليم لقاحها المضاد لمرض “كوفيد19” والمكون من جرعة واحدة، إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تتوقع الذراع التنفيذية للكتلة الاوروبية الحصول على 55 مليون جرعة بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، وقالت متحدثة باسم شركة الأدوية الاميركية في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية إن عمليات التسليم إلى دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا، بدأت بالفعل، بدون أن تكشف عن حجم الدُفعات الأولى.

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