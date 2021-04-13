انخفاض حاد فـي أعداد المواليد عالميا بسبب الجائحة

■ فرض حظر تجول جزئي في رمضان بالعراق

■ منحنى الإصابات فـي هبوط بالأردن

■ إغلاق تام فـي محافظات شرق الفرات السوري

■ شروط لإقامة صلاة التراويح فـي تونس

■ وفاة أكثر من مليون شخص بكورونا فـي أوروبا

■ تركيا تتجه لتشديد القيود مجددا

نيويورك ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أظهرت بيانات خاصة بـ9 أشهر من الجائحة وفرض الإغلاق على معظم دول العالم، انخفاض حاد في أعداد المواليد في جميع أنحاء العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. وبحسب دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة “فورين بوليسي” الأميركية فقد أرجعت تراجع أعداد البشر بصورة كبيرة على كوكب الأرض، إلى فرض الحجر الصحي في المنازل، وزيادة المشاعر السلبية والقلق والاكتئاب، وليس بسبب وفيات “كوفيد 19” المتزايدة، وذلك بدوره أدى إلى تناقص حالات الحمل. وأظهرت البيانات الخاصة بـ9 أشهر من الجائحة وفرض الإغلاق على معظم دول العالم، إلى انخفاض حاد في أعداد المواليد في جميع أنحاء العالم المتقدم، وبعض الدول النامية أيضا. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 137 مليونا، و252 ألفا و621 حالة.

خليجيا، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي قوله إن الإمارات العربية المتحدة قد تستثمر في منشأة لإنتاج لقاح لكوفيد19 في إندونيسيا.

الى ذلك، أعلنت السلطات العراقية انها ستطبق حظراً جزئياً للتجول خلال شهر رمضان، يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا وذلك في إطار مساعي الحكومة العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا.

في الأردن أكدت مصادر في وزارة الصحة أن الوضع الوبائي في المملكة الهاشمية مستقر، مشيرين إلى أن منحنى الإصابات في هبوط، وقال غازي شركس مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في الوزارة إن الوضع الوبائي يشهد استقرارا وبدأ المنحنى الوبائي يتجه نحو الهبوط.بحسب وكالة “رؤيا” الأردنية. في سوريا تم الإعلان عن فرض إغلاق عام في محافظات الحسكة والرقة وريف دير الزور شرق الفرات لمدة 10 أيام بسبب تفشي فيروس كورونا. ويشمل الحظر إغلاق جميع المعابر الحدودية مع المدن المذكورة، “باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية”. من جهتها حددت وزارة الشؤون الدينية في تونس شروطا لإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المساجد، في مقدمتها إقامة صلاة العشاء مباشرة بعد الأذان، وعدم تجاوز صلاتي العشاء والتراويح 30 دقيقة، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة. في مصر سجلت وزارة الصحة 818 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة. دوليا، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 35785 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1480 وفاة. الى ذلك، أحصت أوروبا وفاة أكثر من مليون شخص بكوفيد19 منذ بدء الجائحة بحسب حصيلة السلطات الصحية في دول الاتحاد. في السياق تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الحد من الزيادة المستمرة في الإصابات بفيروس كورونا، من خلال الاختبارات واللقاحات في المقام الأول. واشارت: “علينا أن نقول إن هذه الموجة الثالثة ربما تكون الأشد بالنسبة لنا”، وأن عدد الإصابات مرتفع للغاية حاليا، ويتزايد شغل وحدات العناية المركزة في المستشفيات مجددا. في تركيا قال مسؤول كبير في الحكومة إن من المرجح أن يقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشديد قيود فيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع قبل الموسم السياحي الحيوي، بعد أن تخطى العدد اليومي لحالات الإصابة في تركيا 50 ألف حالة. من جهة اخرى قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي إن بلادها قررت تقييد الرحلات الجوية من وإلى تركيا في الفترة من 15 أبريل حتى أول يونيو بسبب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. آسيويا، وافقت لجنة الخبراء في وكالة الأدوية الحكومية في الهند على طلب الاستخدام الطارئ للقاح الروسي “سبوتنيك 5”.