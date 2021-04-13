رفض مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، طلبا من المعارضة بعزل رئيس البرلمان مرزوق الغانم، وذلك بأغلبية 32 صوتا وموافقة 28 نائبا.
وجاء طلب المعارضة على خلفية تصويت المجلس في جلسة 30 مارس الماضي بتأجيل جميع الاستجوابات لرئيس الوزراء لعام ونصف العام.
وقد اعتبرت المعارضة هذا الأمر حرمانا للبرلمان من سلطته الرقابية على الحكومة، واتهموا رئيس المجلس بتمكين الحكومة من نزع هذه الأداة من يد المجلس.
يذكر أن المعارضة قد قاطعت الجلسة السابقة في محاولة لمنع الحكومة من تأدية القسم أمام مجلس الأمة الكويتي.
وقال الغانم إن عزل رئيس البرلمان غير دستوري ووصفه بالخطير، وأضاف أنه سيمكن الحكومة مستقبلا من عزل رئيس البرلمان أو أي نائب.
من جهتها، قالت الحكومة الكويتية على لسان وزير العدل عبد الله الرومي، إنه لا يوجد نص دستوري يمكن من عزل رئيس البرلمان، مضيفا أن هذا الموضوع باطل من حيث المبدأ ويجب عدم التصويت عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمة الكويتي يرفض طلب المعارضة عزل رئيسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.