مجلس الأمة الكويتي يرفض طلب المعارضة عزل رئيسه

رفض مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، طلبا من المعارضة بعزل رئيس البرلمان مرزوق الغانم، وذلك بأغلبية 32 صوتا وموافقة 28 نائبا.

وجاء طلب المعارضة على خلفية تصويت المجلس في جلسة 30 مارس الماضي بتأجيل جميع الاستجوابات لرئيس الوزراء لعام ونصف العام.

وقد اعتبرت المعارضة هذا الأمر حرمانا للبرلمان من سلطته الرقابية على الحكومة، واتهموا رئيس المجلس بتمكين الحكومة من نزع هذه الأداة من يد المجلس.

يذكر أن المعارضة قد قاطعت الجلسة السابقة في محاولة لمنع الحكومة من تأدية القسم أمام مجلس الأمة الكويتي.

وقال الغانم إن عزل رئيس البرلمان غير دستوري ووصفه بالخطير، وأضاف أنه سيمكن الحكومة مستقبلا من عزل رئيس البرلمان أو أي نائب.

من جهتها، قالت الحكومة الكويتية على لسان وزير العدل عبد الله الرومي، إنه لا يوجد نص دستوري يمكن من عزل رئيس البرلمان، مضيفا أن هذا الموضوع باطل من حيث المبدأ ويجب عدم التصويت عليه.