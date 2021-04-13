25 ألف حالة.. إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ كورونا منذ ديسمبر

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "العربية" الإخبارية، فإن هذه هى أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا يتم تسجيلها منذ ديسمبر 2020. وكانت السلطات فى إيران قد أعلنت السبت، فرض إغلاق عام فى معظم أنحاء البلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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