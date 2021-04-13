جدة - نرمين السيد - وأضافت ميركل فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "بدأنا نقترب من الضوء فى نهاية النفق المظلم". يشار إلى أن الحكومة الألمانية، أقرت تعديلات على قانون الحماية من العدوى، ووفقا لهذه التعديلات، سيتعين على المواطنين فى أجزاء كبيرة من ألمانيا التأهب لقيود تجوال وإغلاق متاجر وفقا للوائح ملزمة على مستوى ألمانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميركل: حملة التطعيم ضد كورونا تسير إلى الأمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.