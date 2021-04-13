السعودية: إيقاف 176 موظفًا سعوديًا وأجنبيًا لتورطهم فى الفساد

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم، قالت الهيئة إنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال 971 جولة رقابية فى الشهر الماضى، والتحقيق مع 700 متهم فى قضايا جنائية وإدارية.

وأكدت الهيئة السعودية أنها قررت إيقاف 176 سعوديًا ومقيمًا، بينهم موظفون من وزارات "الدفاع، والداخلية، والحرس الوطنى، والمالية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية"، لتورطهم فى "الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفى، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".