إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، "لقد سلمنا رسالة للوكالة الدولية بشأن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من الغد". وأضافت الوزارة، سندخل 1000 جهاز طرد مركزى إضافى إلى منشأة نطنز، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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