باكستان تستدعى القوات شبه النظامية بعد احتجاجات دامية لحركة متطرفة

وبحسب مسؤولى الشرطة الباكستانية، فإن قوات الرينجرز شبه النظامية ستدعم الشرطة فى إقليم البنجاب وسط البلاد، حيث لقى ثلاثة أشخاص حتفهم فى احتجاجات نظمتها جماعة حركة "لبيك باكستان" اليمينية المتطرفة.
وأشار مسؤولون إلى أن الآلاف من نشطاء "لبيك باكستان" أغلقوا الطرق السريعة والشوارع فى المدن الكبرى، أمس الإثنين، بعد اعتقال زعيم الجماعة سعد رضوى الذى طالب الحكومة بطرد السفير الفرنسى.
وأجبرت القوات الأمنية المحتجين، اليوم الثلاثاء، على التراجع وإعادة فتح الطرق السريعة التى تربط المدن، لكن عدة أجزاء من مدينة لاهور ما زالت تحت سيطرتهم.
وبحسب التقارير الباكستانية، شارك نشطاء حركة "لبيك باكستان" فى احتجاجات عنيفة واعتصامات للضغط على الحكومة فى الماضى، حيث اشتبكوا مع الشرطة فى مدينة كراتشى الجنوبية.
كما تسببت الاحتجاجات فى تعليق إمدادات الأكسجين الضرورية لمستشفيات وعيادات لاهور، حيث يتلقى مرضى كورونا العلاج، لكن تمت استعادة الإمدادات تحت حراسة الشرطة.
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