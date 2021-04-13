انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط فحص المنحة القطرية منحة الـ 100 دولار query.gov.ps لشهر أبريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة “التنمية والشؤون الاجتماعية” عن المنحة القطرية، نتيجةً للظروف القهرية التي يعيشها سُكان غزة، ونتيجةً لارتفاع الأسعار، وخاصةً بعد تفشي فيروس كورونا، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، يتلقى السكان منحة الـ 100 دولار شهرياً، ومن الجدير أن نُشير إلى أهمية المنحة للأسر التي تُريد الإعانة والمُساعدة، فتعطي وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية منحة للمواطنين المُنطبق عليهم شروط المنحة كاملةً .

شروط الاستفادة من المنحة القطرية

صدرت بعض اللوائح الجديدة من “وزارة الشؤون الاجتماعية”، واتضحت من خلالها المعايير الواجب استيفائها لاستلام المنحة القطرية بقيمة 100 دولار، وتأتي على النحو الآت :

أولاً : المُستفيد الذي استلم أقل من خمسة عشر مرة . ثانياً : عدد أفراد الأُسرة القطرية : 4 . ثالثاً : أن تكون المنحة موقوفة عن جميع من خارج ” فلسطين ” . رابعاً : أن يكون المواطن المُتقدم للمنحة متزوج، وليس لديه دخل مادي يكفيه للمعيشة . خامساً : أن يكون غير مُستفيد من المنحة القطرية مُسبقاً . سادساً : أن يكون ليس لديه أي إعانات من الأُسرة . سابعاً : إذا كانت المُتقدم أُنثى مُطلقة، وليس لها عمل أو إعانة مادية أو ليس لديها نفقة من الأقرباء، واسمها ليس من أسماء لوائح المُستفيدين .

كيفية الاستعلام عن المنحة الـ 100 دولار القطرية

توجد هُناك عدة خطوات للاستعلام عن المنحة القطرية، وتتضح الخطوات في التالي :