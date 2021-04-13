تمويل شخصي بدون كفيل يبدأ من 8000 ريال سعودي ميسر للنساء والرجال والمتقاعدين بنك الراجحي

تمويل شخصي بدون كفيل بنك الراجحي ميسر جداً في السداد بأقساط مرنة تناسب الدخل الشهري بالإضافة إلى سرعة التنفيذ والموافقة الفورية على طلب القرض، ويعد مصرف الراجحي من البنوك الرائدة في مجال الحلول التمويلية التي تقدم الخدمات والمساندة للعملاء من خلال أقل الشروط وتسهيل الإجراءات وذلك للنساء والرجال والمتقاعدين في جميع القطاعات سواء الحكومي أو الخاص، حيث خصص البنك التمويل في ثلاث صور منها تموين وطني مرن هو مخصص الأشخاص أكبر من مرحلة الشباب و الموشكين على التقاعد، تمويل شخصي وطني لمن هم أعمارهم في مرحلة الشباب حتى سن 60، تمويل السيارات، والتمويل العقاري، هذا بجانب الخدمات المصرفية وأنواع البطاقات الائتمانية المختلفة، فضلاً عن العروض التمويلية المستمرة منها يكون بدون رسوم إدارية.

تمويل شخصي بدون كفيل بنك الراجحي

بنك الراجحي من البنوك الحكومية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ولهذا يقدم جميع المنتجات التمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب المزايا على النحو التالي:-

تمويل مرن يبدأ من 8000 ريال سعودي وحتى 2 مليون ريال.

فترات السداد كبيرة تصل 5 سنوات ميسرة.

تمويل شخصي بدون كفيل للنساء والرجال والمتقاعدين.

موافقة فورية على طلب القرض.

إمكانية إعادة الجدولة بعد التقاعد وتسهيل الإجراءات.

فترة سماح كافية لتحويل راتب التقاعد إلى البنك.

أول بنك يخصص قرض للمتقاعدين بفترة سداد 5 سنوات.

أسرع تمويل يمكن أن تحصل عليه عبر مصرف الراجحي.

تمويل ميسر للسعوديين والمقيمين.

آلية الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل بنك الراجحي

حدد بنك الراجحي أبسط الإجراءات بـ2 فقط من معايير الأهلية لكي تحصل على القرض وأنت مرتاح بجانب بعض المستندات المطلوبة من أجل أن تسير عملية الصرف بسرعة :-

معايير الأهلية:-

على العميل من النساء والرجال أن يقوموا بتحويل رواتبهم إلى مصرف الراجحي.

لابد أن يكون العميل على رأس عمل وتكون الجهة ضمن الجهات المعتمدة لدى البنك.

أما عن المستندات المطلوبة فهي على النحو التالي:-

صورة من الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.

شهادة توظيف إن وجدت.

تفاصيل المعاش التقاعدي.

خطاب تحويل الراتب + تعريف بالراتب.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات زوروا موقع الراجحي الإلكتروني www.alrajhibank.com.sa أو الاتصال على أرقام بنك الراجحي التالية العملاء الحاليين +966114603333 أما لـ العملاء الجدد التواصل على رقم 8001241222.