قسط وأدفع بعد العيد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل للتمويل

قسط وأدفع بعد العيد مع تمويلك الشخصي السريع الذي لا يحتاج إلى ضامن ولا يحتاج إلى تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية فتوفر تسهيل برنامج تمويلات مالية فورية وسريعة بالتقسيط الميسر والمرن والتمويل الشخصي من تسهيل للتمويل تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

قسط وأدفع بعد العيد مع شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل يتمكن العديد من العملاء طلب الحصول عليه فهذا التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل متاح للعملاء العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع الحكومي والمتقاعدين والعاملين بالقطاع العسكري ويتمتع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بالعديد من المزايا وهي

التمويل بالتقسيط من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية يتوافق مع أحكام وتعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

قرض تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل لا يحتاج إلى نقل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل

قرض تسهيل للتمويل ليس هناك حاجة إلى كفيل لطلب التمويل من شركة تسهيل للتمويل

قرض تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يتميز بأنه تمويل يتم الحصول عليه بإجراءات سريعة

شروط طلب التمويل لدى شركة تسهيل للتمويل

حددت شركة تسهيل للتمويل السعودية شروط خاصة بالحصول على التمويل فيتعين على العملاء الراغبين في طلب قرض تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب استيفاء شروط الحصول على التمويل وهي

يتمكن العملاء العاملين بالقطاع العسكري طلب قرض تسهيل للتمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب ودون الحاجة إلى كفيل بشرط أن يكون عمر المتقدم بين 25 سنه وحتى 50 سنه ولابد أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل 10000 ريال سعودي ولابد أن يكون قضى مدة عمل لا تقل عن 3 أشهر

العملاء المتقاعدين الراغبين في طلب تمويل تسهيل للتمويل لابد أن يكون سن المتقدم لا يتعدى 70 عام ولابد أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال كحد أدنى ولابد أن يكون العميل المتقاعد مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة العربية السعودية

تمويل التقسيط من شركة تسهيل للتمويل يستطيع العملاء العاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي طلب التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة

المستندات المطلوبة لطلب التمويل من تسهيل بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل متوفر لشريحة كبيرة من العملاء فيستطيع المواطن السعودي والمواطن المقيمين الحصول عليه ويستطيع أيضاً المواطن المتقاعد الحصول عليه والعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي طلب التمويل لدى شركة تسهيل للتمويل وللحصول عليه لابد من تقديم الأوراق التالية

توفير صورة من الهوية الوطنية

لابد من توفير كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر

لابد من تقديم بطاقة العمل وقت طلب التمويل

لابد من تقديم نسخة من جواز السفر للعملاء الغير سعوديين

طريقة طلب التمويل بالتقسيط من شركة تسهيل للتمويل

التمويل الشخصي بالتقسيط المرن من شركة تسهيل للتمويل يستطيع العملاء الحصول عليه من خلال الدخول على رابط طلب التمويل لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية وبعد الدخول يتم ملئ نموذج طلب التمويل